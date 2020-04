‘Mobiliteitsbranche ziet omzet halveren door coronavirus’

Autodealers, rijscholen en andere bedrijven in de Nederlandse mobiliteitsbranche behalen vanwege de coronacrisis nog slechts de helft van hun normale omzet. De opbrengsten daalden gemiddeld met 47 procent, laat een rondvraag door brancheorganisatie BOVAG zien. Daaraan deden 1800 van de 9000 leden mee.

Volgens BOVAG is Nederland tot stilstand gekomen. „Mensen nemen alleen de auto als dat echt nodig is. Verder staat het verkeer vrijwel stil”, aldus een woordvoerder. Bedrijven zien de gevolgen van de coronacrisis met name in een sterke daling van het aantal klanten, minder werk op de plank en een tekort aan liquide middelen. De meerderheid van de ondervraagden, zo’n 80 procent, verwacht de komende drie maanden op zoek te gaan naar extra financiering. Ruim een kwart van de bedrijven in de mobiliteitsbranche verwacht banen te schrappen.

Bedrijven aangesloten bij BOVAG maken van alle steunmaatregelen het meest gebruik van de uitstel van betalingen van de Belastingdienst, toont de enquête. De NOW-regeling, bedoeld voor banenbehoud, is ook populair.