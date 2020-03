Mobiliteitsbeurs in Amsterdam uitgesteld om coronavirus

Mobiliteitsbeurs Revolution in Amsterdam is uitgesteld tot 8 september dit jaar. De organisatoren van het evenement, dat gepland stond op 31 maart in de Westergas, willen geen risico’s nemen met het oog op de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland.

„De gezondheid van de bezoekers is de belangrijkste prioriteit”, laten de organisatoren weten. Volgens een woordvoerder werden er rond de duizend bezoekers verwacht. „Omdat het publiek van Revolution uit alle hoeken van de wereld komt, is het niet verantwoord om het evenement op 31 maart door te laten gaan.” Wel vindt op de aanvankelijk geplande datum een digitale conferentie plaats.

Revolution wordt georganiseerd door EVBox en Everon. Die bedrijven leveren infrastructuur en software voor laadpunten voor elektrische auto’s.