Mobiel dataverbruik toont virusvrees in populaire winkelgebieden

Het nieuwe coronavirus zorgt voor vrees onder shoppers in regio’s waar de problemen het grootst zijn zoals Noord-Italië en Zuid-Korea. Dat valt op te maken uit het mobiele dataverbruik in populaire winkelgebieden zoals Myeongdong in Seoul en de Quadrilatero della Moda in Milaan. Dataverbruik kan worden gezien als een bepaalde maatstaf voor drukte in bijvoorbeeld de winkelstraat.

Volgens gegevens van UberMedia die werden geanalyseerd door databureau Webster Pacific, is het verbruik van data in Myeongdong afgelopen weekend met twee derde gedaald. In het modedistrict van Milaan viel het dataverbruik met 38 procent terug.

De data worden afgezet tegen een zevendaags gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met extra drukte in de weekenden.