‘Mobiel bankieren komend jaar doel criminelen’

Mensen die op hun mobieltje bankieren moeten komend jaar op hun hoede zijn. Criminelen die via internet actief zijn, richten in 2020 hun pijlen waarschijnlijk op apps voor mobiel bankieren, waarschuwt de Russische IT-beveiliger Kaspersky. Het bedrijf adviseert concreet om uit te kijken voor nepapps voor mobiel bankieren. In zo’n app zit een virus verborgen waarmee inloggegevens van klanten kunnen worden gestolen.

Kaspersky maakt zich in het bijzonder zorgen over mobiel bankieren omdat meerdere criminelen recentelijk hun programmeercodes voor nepapps op internet hebben gezet. In het verleden gingen lekkages van codes samen met een groei in het aantal aanvallen, aldus de IT-beveiligers.

Ook apps voor online beleggen worden mogelijk doelen van cybercriminelen in 2020. De beveiliging van die apps is vaak ondermaats, merkt Kaspersky op. Verder is de kans gestegen dat betaalpasgegevens van mensen gestolen worden bij afrekenen bij webshops.