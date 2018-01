Mnuchin: zwakke dollar goed voor handel VS

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin vindt dat de zwakke Amerikaanse dollar goed is voor de economie van zijn land omdat de handel bevorderd wordt. Dat zei hij in Davos tijdens het World Economic Forum. Mnuchins uitspraken breken met het traditionele standpunt van Washington dat een sterke dollar te prefereren is.

„Een zwakkere dollar is goed voor ons omdat die samenhangt met handel en kansen”, zei Mnuchin woensdag. De dollar is in drie jaar niet zo zwak geweest.

De regering-Trump maakt zich ook geen zorgen om de markt voor Amerikaanse schatkistpapieren, die volgens Mnuchin „een van de grootste en meest liquide in de wereld is”. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse overheid zeer tevreden is over de reacties op de recente belastinghervormingen.