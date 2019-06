Mnuchin: hoopvol over handelsdeal VS en China

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is „hoopvol” gestemd dat een handelsdeal gesloten kan worden tussen de Verenigde Staten en China. De minister liet in een interview met zakenzender CNBC weten dat de deal inmiddels voor „ongeveer 90 procent compleet” is.

Hij zei dat er een pad ligt voor beide economische grootmachten om daadwerkelijk tot afronding van een handelsovereenkomst te komen, al weigerde hij hierover zekerheid te bieden. Deze week hebben de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Japan een ontmoeting om te praten over het handelsconflict. Mnuchin gaf aan uit te kijken naar die ontmoeting en zei dat beide presidenten een „nauwe werkrelatie” hebben.