MKZ-gedupeerde boer: Ik heb geleerd het van Boven te verwachten

De finale zitting van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de MKZ-kwestie in Kootwijkerbroek maakte maandag opnieuw de emoties los.

Terwijl een speciaal ingestelde commissie van deskundigen vragen van de rechters beantwoordt, laten twee oudere dames af en toe een afkeurend gemompel horen. „Er zijn onnodig tienduizenden dieren vermoord. Europa moet gaan enten tegen besmettelijke dierziektes. Dat gebeurde vroeger ook”, zegt een van hen later op de gang. Ze blijkt bestuurslid van de stichting Ent Europa. Die werd tijdens de MKZ-crisis in 2001 opgericht en verzet zich tegen het ruimen van gezonde dieren.

Nog in leven

Evert van de Langemeen (76) heeft zo’n beetje alle rechtszittingen van de afgelopen achttien jaar over ‘Kootwijkerbroek’ bijgewoond. In 2001 had hij in het dorp een zeugenbedrijf. Zijn 140 moedervarkens en 30 schapen werden gedood, net als alle evenhoevige dieren in en rondom het dorp. De voormalige boer –na de ruiming heeft hij zijn bedrijf beëindigd– wordt nog steeds emotioneel als hij eraan terugdenkt. „Dieren bleken soms nog te leven als ze in de grijper hingen. Tien jaar later is er een film over gemaakt. Ik heb het nog niet kunnen opbrengen om die te bekijken.”

De vijf boeren die al die tijd zijn blijven doorprocederen hopen dat het CBb hen definitief gelijk geeft door uit te spreken dat er geen MKZ in Kootwijkerbroek was. Jurgen Schreuder uit Putten, destijds varkenshouder en bestuurslid van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek, voelt zich gesteund door de deskundigen. „Zij trekken dezelfde conclusie als wij: je kunt niet zeggen dat er MKZ was.”

Geen claim

Uiterlijk 6 augustus velt het CBb zijn oordeel. Als dat voor de boeren positief is, gaat Schreuder dan een schadeclaim indienen? „Nee. Het gaat mij niet om geld. Door de MKZ-crisis ben ik het van Boven gaan verwachten. Dat zijn geen verstandelijke woorden meer, het is beleving geworden.”