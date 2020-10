MKB-Nederland: ook 3 jaar voor terugbetaling lokale belastingen

Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB-Nederland, roept gemeenten, waterschappen en provincies op om ondernemers drie jaar de tijd te geven om de uitgestelde belastingen terug te betalen. Het gaat dan onder meer om precario voor terrassen, ozb, toeristen- en andere lokale belastingen.

Vonhof denkt dat één lijn trekken duidelijkheid schept maar ook de overlevingskansen van plaatselijke ondernemers vergroot, schrijft hij in een brief aan alle gemeenten.

In de brief verwijst de voorzitter ook naar de aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet deze week bekendmaakte. Die zullen volgens hem veel binnenstadondernemers die actief zijn in de horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat de terugbetalingstermijn van uitgestelde belastingen wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Ondernemers hoeven nu ook pas vanaf 1 juli 2021 te gaan betalen in plaats van 1 januari 2021.

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daarvoor gepleit zodat ondernemers langer de tijd zouden hebben om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement te kunnen voorkomen.