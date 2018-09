Mkb heeft geen vertrouwen in kabinetsbeleid

Ondernemers zeggen massaal het vertrouwen in het kabinet op: liefst 84 procent denkt dat het beleid van de regering geen positief effect op het eigen bedrijf zal hebben.

Dat bleek donderdag uit het grote jaarlijkse Prinsjesdag Onderzoek van MKB Belangen, waar ruim 5000 ondernemers aan meededen.

Het meest opvallende is dat ondernemers letterlijk geen vertrouwen in de woorden en beloftes van het kabinet Rutte III hebben. Zo denkt 85 procent van de ondervraagden, direct of indirect, op te zullen draaien voor de gevolgen van de afschaffing van de dividendbelasting.

Ook als het gaat om de verlaging van de vennootschapsbelasting is er weinig geloof. Bijna 70 procent „wil het eerst zien en dan pas geloven”, terwijl ruim 20 procent denkt dat het er überhaupt niet van zal komen.

„We zijn het intussen heus wel gewend dat ondernemers kritisch zijn”, zegt Adrienne van Veen, directeur van MKB belangen. „Maar dit is voor het eerst dat er echt wantrouwen uit de resultaten spreekt. De overgrote meerderheid gelooft de beloftes van Den Haag gewoon niet meer.”

Ondanks de vooruitzichten voor de economische groei en toenemende koopkracht, is het mkb overwegend pessimistisch over de impact daarvan op hun bedrijf. Liefst 83 procent verwacht geen positief effect van de 1,5 procent toename van de koopkracht op de eigen omzet. Slechts 19 procent denkt er zélf in 2019 financieel op vooruit te gaan. Het zijn vooral de bouw-gerelateerde ondernemers die de toekomst wel degelijk zonniger inzien.

De verhoging van het lage btw-tarief kan op weinig steun rekenen. Bijna 90 procent is hierop tegen en denkt dat het een negatief effect zal hebben. Dat is beduidend meer dan de 69 procent van de ondervraagden die in het onderzoek van 2017 negatief over de btw-verhoging oordeelde.