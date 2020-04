‘Misbruik crisis niet om prijzen nieuwbouwwoningen te verhogen’

Sommige huizenbouwers lijken de coronacrisis aan te grijpen om de prijzen van nieuwbouwwoningen te verhogen. Dit doen ze volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) door consumenten op voorhand akkoord te laten gaat met mogelijk hogere nieuwbouwkosten en een overschrijding van de bouwtijd. De VEH roept bouwers op om deze praktijken te staken en adviseert kopers om daar niet mee akkoord te gaan.

De VEH zegt dat sinds het uitbreken van de coronacrisis met regelmaat contracten snel worden aangepast, waarbij aannemers op voorhand aansprakelijkheid voor een langere bouwtijd en hogere bouwkosten uitsluiten. Dit is volgens de vereniging onaanvaardbaar. „De coronacrisis is geen vrijbrief voor bouwers om de bestaande wettelijke regelingen eigenhandig te veranderen”, aldus de VEH.

De vereniging benadrukt dat ook tijdens de crisis wettelijke regels van kracht blijven. Als de aannemer zich beroept op overmacht voor gestegen kosten voor de koper of latere oplevering dan afgesproken, dan moet dit worden onderbouwd, aldus de VEH. „De rechter heeft nog altijd het laatste woord.”

Volgens de VEH is de overeengekomen bouwtijd in vrijwel alle contracten al erg ruim en biedt de aannemer veel speelruimte. „Een eventuele vertraging tijdens de bouw, bijvoorbeeld door de coronacrisis, hoeft daarom niet meteen te zorgen voor een overschrijding van de bouwtijd”, legt de vereniging uit. „Als dat toch gebeurt, of als de bouwkosten stijgen, is het nog maar de vraag of de bouwer zich met succes kan beroepen op overmacht waarbij de schade op de consument kan worden verhaald.”