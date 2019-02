„Minste zorgen over levensstandaard na pensioen”

Nederlanders vrezen het minst van alle Europeanen dat hun levensstandaard achteruit zal gaan als ze met pensioen gaan. Dit schrijven ING-economen op basis van een enquête onder bijna 14.700 mensen in Europa, de Verenigde Staten en Australië.

Een kwart (26 procent) van de Nederlanders denkt zijn levensstandaard na pensionering niet vol te kunnen volhouden. Dat is de laagste score in Europa. Gemiddeld denkt 38 procent van de Europeanen zijn leven na pensionering niet op de zelfde standaard voort te kunnen zetten. In Tsjechië, Frankrijk en Polen zijn de mensen juist het negatiefs over hun levensstandaard na pensionering.

Van de Nederlandse ondervraagden die daadwerkelijk al met pensioen zijn, zegt 36 procent niet dezelfde levensstandaard te hebben als voor pensionering. Dat niveau is ook lager dan het Europese gemiddelde, waar de helft van de gepensioneerden aangeeft een lagere levensstandaard te genieten.