Ministers presenteren nieuw investeringsfonds

Ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economische Zaken doen in Amsterdam hun plannen voor een investeringsfonds uit de doeken. Via dat fonds wil het kabinet onder meer geld in vergroening, infrastructuur en onderzoek steken. Het Nationaal Groeifonds krijgt een omvang van 20 miljard euro.

Het investeringsfonds werd vorig jaar met Prinsjesdag al aangekondigd, maar door de coronacrisis kregen andere zaken voorrang. Die crisis heeft het belang van het fonds, waarmee het kabinet wil investeren in de economie, alleen maar duidelijker gemaakt, aldus de bewindslieden. Het kabinet wil zich uit de crisis investeren, in plaats van bezuinigen, zoals het geval was bij de financiële crisis.

De 20 miljard euro voor het fonds wordt op de kapitaalmarkt geleend. Op die manier wil het kabinet gebruikmaken van de historisch lage rentestand. De investeringen worden over een periode van vijf jaar gedaan.