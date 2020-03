Ministers: inreisverbod heeft heel forse impact

Het inreisverbod naar de Verenigde Staten heeft een „heel forse impact”, aldus minister Wopke Hoekstra van Financiën. Mensen die de afgelopen twee weken in een van de 26 Europese Schengenlanden zijn geweest mogen vanaf vrijdagnacht de Verenigde Staten niet meer binnen.

Hoekstra staat in nauw contact met Schiphol en KLM. „Het is van vitaal belang om te zorgen dat we de ellende daar kleiner in plaats van groter maken. En dat we zullen doen wat nodig is.”

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken spreekt van een „heel drastische maatregel”. Hij kan nog niet zeggen wat de gevolgen zullen zijn van het Amerikaanse inreisverbod.

Het inreisverbod dat president Donald Trump de afgelopen nacht bekendmaakte, kwam als een verrassing. Volgens Hoekstra is het belangrijk dat landen onderling dergelijke maatregelen goed coördineren, „zeker onder bevriende landen die ook hele grote belangen over en weer hebben”.