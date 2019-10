„Ministerie negeerde waarschuwingen stikstofbeleid”

Ruim voor de fatale uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid heeft het ministerie van Landbouw al een reeks waarschuwingen gekregen dat het systeem op instorten stond. Desondanks nam het departement van minister Carola Schouten amper voorbereidende maatregelen om die calamiteit op te vangen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen en van interne documenten. Het kabinet zoekt nu al bijna vijf maanden naar een uitweg uit de stikstofcrisis.

Toen de Raad van State in mei 2019 een streep haalde door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), het systeem waarmee sinds 2015 vergunningen werden verstrekt bij natuurgebieden, beweerde het ministerie dat het vonnis „flink steviger was dan waar we rekening mee hielden in onze scenario’s”. Toch blijken er op het departement al veel eerder discussies te zijn geweest over het mogelijke einde van het stelsel.