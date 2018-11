Ministerie LNV in de fout met fosfaatrechten

Het ministerie van Landbouw heeft begin dit jaar ten onrechte zogeheten fosfaatrechten verstrekt aan duizenden boeren die koeien houden voor het vlees in plaats van voor de melkproductie.

De rechten worden teruggeëist, maar minister Schouten kan ze niet gebruiken om enkele honderden ‘echte’ melkveehouders die in de knel zitten omdat ze te weinig rechten kregen, te helpen. Dat zei ze donderdag tijdens het Kamerdebat over de begroting van Landbouw.

Het fosfaatrechtenstelsel werd begin 2018 ingevoerd om de mestproductie in de melkveehouderij terug te dringen. Boeren mogen niet meer koeien houden dan waarvoor ze rechten hebben. Om te voorkomen dat melkveehouders jonge vrouwelijke dieren tijdelijk zouden ‘parkeren’ bij vleesveehouders, zijn ook die laatsten in de wetgeving meegenomen.

Terwijl Nederland een kleine 18.000 melkveebedrijven telt, kregen meer dan 22.000 boeren rechten toegekend. „We hebben hier een hele discussie over met de Europese Commissie”, zei Schouten in het debat met de Kamer.

Haar ministerie deelde voor 85,4 miljoen kilo aan fosfaatrechten uit, terwijl met Brussel eerder was afgesproken dat de mestproductie in de melkveehouderij (omgerekend naar fosfaat) onder de 84,9 miljoen kilo moet blijven. Schouten hoopt dat verschil glad te poetsen door rechten van vleesveehouders terug te halen. „De consequentie daarvan is dat de teruggehaalde rechten niet opnieuw kunnen worden verstrekt aan melkveehouders die al dan niet in de knel zitten”, aldus de minister donderdag.

Vorige week werd een tijdelijke regeling van kracht waarbij vleesveehouders vrijstelling van het fosfaatrechtenregeling kunnen aanvragen. Dat is in principe gunstig, omdat zij dan bij toekomstige uitbreiding geen (dure) fosfaatrechten hoeven aan te kopen van boeren die minder vee gaan houden of stoppen met hun bedrijf.

Een vleesveehouder die voor vrijstelling kiest, moet ervoor zorgen dat vrouwelijke dieren op zijn bedrijf niet alsnog bij een melkveehouder terecht kunnen komen. De aan hem toegekende fosfaatrechten moet hij inleveren. Als hij die intussen al verkocht heeft, moet hij ze terugkopen.

