Ministerie en IT-bedrijf AET ruziën verder om order ambtenarenpas

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en ICT-bedrijf AET blijven het oneens over de aanbesteding van 150.000 ambtenarenpassen. AET, dat naast de opdracht greep, kreeg niet van de rechter gedaan dat de invoering van een nieuwe chip voor de Rijkspas wordt stilgelegd. Maar het bedrijf geeft niet op en ziet aanknopingspunten om alsnog zijn gelijk te halen.

AET houdt ook na de uitspraak van dinsdag in kort geding vol dat het ministerie bij de aanbesteding de regels heeft overtreden. Volgens AET dreigt voor de overheid een nieuw ICT-debacle. De technologie van de Franse concurrent Idemia zou verouderd zijn en niet aan de eisen voldoen. In het kort geding zijn „bewijzen” naar voren gekomen die AET in de eerder aangespannen bodemprocedure kan aanvoeren, zegt het bedrijf, dat de uitkomst als een overwinning uitlegt.

Het ministerie leest in de uitspraak het tegenovergestelde. „De ronkende taal van AET komt niet overeen met de werkelijkheid. Alle vorderingen van het bedrijf zijn afgewezen”, stelt het departement. „De aanbestedingsregels zijn gewoon correct gevolgd.”

Voor een enkele kwestie verwees de rechter inderdaad naar de bodemprocedure, zegt Binnenlandse Zaken. Dat zou niet gaan om de aanbesteding zelf, maar om de stelling van AET dat het ministerie het bedrijf toezeggingen heeft gedaan en die niet is nagekomen.

AET zegt daarentegen dat het ministerie na de gunning van de opdracht aan het Franse Idemia de aanbestedingseisen heeft gewijzigd. De „verouderde” technologie van de Fransen zou onder meer niet aan de eisen van aanbesteding voldoen. Daarmee zouden de afspraken tussen Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en de marktpartijen zijn geschonden. Ook de veiligheid is volgens AET in het geding.

De nieuwe Rijkspas kan worden gebruikt voor elektronische identificatie en bij het zetten van een elektronische handtekening. Ambtenaren van alle ministeries gaan de pas gebruiken, behalve van het ministerie van Defensie.