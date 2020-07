‘Minister zet boeren met voermaatregel in onmogelijke positie’

Melkveehouders worden door minister Carola Schouten (Landbouw) in een onmogelijke positie geduwd. Dat concludeert LTO Nederland. Vooral over het gegeven dat de bewindsvrouw vasthoudt aan de dwingende voermaatregel om stikstofuitstoot te verminderen is de land- en tuinbouworganisatie niet te spreken.

Door meer eiwitarm voer te gebruiken zou de stikstofuitstoot verminderd kunnen worden. Volgens de boeren is dit een gedrocht van een maatregel, waarbij de gezondheid van de dieren in het gedrang kan komen. „Dieren mogen niet lijden onder wetgeving om projecten vlot te trekken die stikstofruimte nodig hebben”,aldus LTO.

De boeren vinden het ook frustrerend dat de minister in hun ogen niet constructief wil meedenken over het alternatieve voorstel. „Er is met veel partijen veel werk verzet om tot een alternatief te komen, maar er is geen enkele beweging bij het ministerie te bespeuren”, aldus de klagers.

Schouten oordeelde eerder dat het voorstel van de melkveehouders, die een vrijwillige aanpassing van het voer wilden, te vrijblijvend is. Maatregelen moeten „juridisch hard” zijn, anders bestaat het risico dat verleende vergunningen opnieuw sneuvelen bij de rechter.