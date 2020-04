Minister wil ontslagen flexwerkers snel elders aan werk helpen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil kijken hoe flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten die zonder werk zitten wegens de coronacrisis snel in sectoren aan het werk kunnen waar grote behoefte is aan arbeidskrachten. Dat moet ook soepeler gaan, vindt de bewindsman.

Ondanks oproepen van het kabinet lijken bepaalde bedrijven toch het mes te zetten in de flexibele schil, ook als ze een deel van de loonkosten vergoed krijgen van de overheid. Maar „de regeling aanscherpen is niet de weg voorwaarts”, zegt Koolmees over de noodmaatregel voor werkbehoud. In het overleg met sociale partners wil hij de oproep aan werkgevers om werknemers zoveel mogelijk door te betalen wel nogmaals bespreken.

„Je hebt tegelijkertijd ook, en dat is onvermijdelijk in zo’n crisis, dat de werkloosheid oploopt”, aldus de minister. Vakbonden slaan bijvoorbeeld alarm over de honderdduizenden werknemers zonder contract voor onbepaalde tijd, voor wie de crisis veel onzekerheid oplevert.

Met bonden en werkgeversorganisaties wil Koolmees bespreken hoe mensen die toch ontslagen worden zo snel mogelijk in een andere sector aan het werk kunnen. Hij oppert bijvoorbeeld de zorgsector en de land- en tuinbouw, waar juist een behoefte aan arbeidskrachten is.

Uitkeringsinstantie UWV brengt momenteel in kaart in welke sectoren met een tekort aan personeel kampen en in welke sectoren juist weinig werk is door de coronacrisis. Het UWV hoopt op die manier naar eigen zeggen „iets meer houvast te bieden in deze turbulente tijden”.