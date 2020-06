Minister Wiebes betreurt besluit Unilever

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes betreurt het besluit van Unilever om afscheid te nemen van de Brits-Nederlandse structuur en op papier louter een Brits bedrijf te worden. Liever had hij gezien dat het bedrijf de structuur zou versimpelen „met enkel een Nederlandse NV aan het hoofd”, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het besluit geen gevolgen zal hebben voor de activiteiten in Nederland. De versimpeling zal dus niet uitmonden in banenverlies, stelt Wiebes. Het voorstel komt ook niet als een verassing. Unilever denkt immers al sinds de overnamepoging van Kraft Heinz in 2017 hardop na over het loslaten van de duale structuur.

Unilever heeft het kabinet half mei verteld over het voornemen om een ‘Brits bedrijf’ te worden. Sindsdien is het kabinet „intensief in gesprek” met het bedrijf om de Nederlandse activiteiten te redden. Er komt zelfs een ‘bestuurlijke adviesgroep’, waarin het kabinet en Unilever bespreken „op welke manieren zij gezamenlijk verder kunnen inzetten op versterking van deze activiteiten”.

Unilever wordt op papier Brits bedrijf