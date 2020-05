Minister waarschuwt: ook ‘rafelranden’ aan nieuw steunpakket

Ook bij het volgende steunpakket om het bedrijfsleven door de coronacrisis te loodsen, zullen sommige ondernemers buiten de boot vallen of juist profiteren van hulp die eigenlijk niet voor hen is bedoeld. Daarvoor waarschuwt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

„Ook in nieuwe pakket zullen rafelranden en witte vlekken zitten”, aldus Wiebes. Hij debatteerde maandag met de Tweede Kamer over de maatregelen die tot dusver zijn genomen om banen te redden. Maar daarbij blikte hij ook alvast een beetje vooruit op het vervolgpakket, dat waarschijnlijk woensdag wordt gepresenteerd.

Dat dit „pakket 2.0” er moet komen, staat volgens Wiebes vast. Maar het is „waarschijnlijk niet verstandig” om bedrijven op precies dezelfde manier te blijven ondersteunen. Inmiddels is duidelijk dat een snel herstel er niet in zit en dat sommige sectoren zich moeten voorbereiden op een blijvend andere situatie.

Het nieuwe pakket zal die bedrijven moeten stimuleren om hun bedrijfsmodel daarop aan te passen, zei Wiebes. Eerder werd al duidelijk dat bedrijven die een beroep doen op steun straks niet langer ‘gestraft’ worden als zij mensen ontslaan.

Wiebes wilde verder niet op details vooruitlopen, maar zei wel dat de uitvoerbaarheid opnieuw voorop komt te staan. Dat betekent dat echt maatwerk er opnieuw niet in zit. Ook het eerste pakket steunmaatregelen werd zo vormgegeven dat bedrijven snel en zonder al te veel rompslomp geholpen konden worden.

Daardoor vielen ondernemers met hele specifieke omstandigheden en behoeften soms buiten de boot. „Alles voor iedereen vergoeden gaat niet”, benadrukte Wiebes nog maar eens. Ondernemers houden een eigen verantwoordelijkheid, en de rekening voor de belastingbetaler kan niet oneindig oplopen, aldus de bewindsman.