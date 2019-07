Minister Schouten: Nederland voorbereid op nieuwe droogte

Nederland heeft zich dit jaar beter voorbereid op de droogte dan vorig jaar. Dat zei minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdag in de Telegraaf.

Er staat een pakket maatregelen klaar voor het geval de droogte weer net zo erg wordt als vorig jaar. Vooral op de oostelijke zandgronden lijkt die kans groot te zijn. Het grondwater is daar nog steeds niet op het normale peil. Schouten: „We beginnen dus al met een achterstand en de laatste weken is er ook niet heel veel regen gevallen. We moeten erop voorbereid zijn dat het opnieuw een droge zomer gaat worden.”

De voorbereidingen voor de droogte heeft Schouten vooral in Brussel en vooral voor boeren gedaan. Als de grond heel droog is, mogen boeren hun mest ook uitrijden als de officiële periode daarvoor is afgelopen. „Bijvoorbeeld vlak voor een regenbui.”

De minister heeft in Brussel meer van dat soort uitzonderingen aangevraagd indien nodig. „Vorig jaar ging elke lidstaat dat tegelijkertijd individueel doen. Dat kostte te veel tijd, nu liggen de maatregelen klaar.”

Schouten heeft ook overleg gehad met supermarkten en groothandels over groente en fruit dat door de droogte kleiner was uitgevallen dan normaal. Bijvoorbeeld pruimen en courgettes werden om die reden afgekeurd, terwijl ze nog prima te eten waren. De supermarkten en tussenhandelaren hebben Schouten beloofd deze zomer op dat gebied wat flexibeler te zijn.

Het ministerie van Landbouw trekt 15 miljoen euro uit voor de Brede Weersverzekering, waardoor het makkelijker wordt voor boeren zich te verzekeren tegen het mislukken van hun oogst of als ze niet kunnen voldoen aan voorwaarden van hun leveringscontract. Schouten: „We kijken verder of er iets gedaan kan worden aan de 21 procent assurantiebelasting die voor veel boeren nu te duur maakt.”