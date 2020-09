Minister Schouten keurt actie Greenpeace af

Visserijminister Carola Schouten veroordeelt de actie van Greenpeace op de Doggersbank. „Als je vindt dat daar niet gevist moet worden, kaart je dat aan tafel aan. Rotsblokken in zee storten kan vissers in gevaar brengen”, liet ze woensdag via een woordvoerder weten.

Omdat Greenpeace in Brits water actie voert, kan Schouten niet ingrijpen. Ze heeft de kwestie onder de aandacht gebracht bij de Britse en Europese autoriteiten. Ook de Scheveningen-groep (landen rond de Noordzee) praat er in oktober over. Dinsdag vroegen de Europarlementariërs Peter van Dalen (CU), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) aan Schouten en aan de Europese visserijcommissaris Virginijus Sinkevičius om op te treden tegen Greenpeace. Eerder vroeg de gemeente Urk Schouten ook al om in te grijpen.