Minister Schouten gaat aandringen op ‘tachograaf’ op viskotter

Controles op het motorvermogen van vissersschepen dicht langs de kust zouden met moderne techniek moeten gebeuren, zoals de tachograaf die bij vrachtwagens wordt gebruikt. Een dergelijke plicht moet wel in Europees verband tot stand komen.

Dat laat minister Carola Schouten (Visserij) weten in reactie op een onderzoek van de NOS. De publieke omroep berichtte zaterdag dat gesjoemel door kustvissers met het vermogen van motoren amper wordt aangepakt. Tientallen Nederlandse kotters gebruiken veel meer motorvermogen dan is toegestaan, aldus de NOS.

Het gaat om vissers die actief zijn in de 12-mijls zone (tot 22 kilometer uit de kust). In dit water mag volgens Europese regels alleen worden gevist met schepen van maximaal 24 meter lengte en een motorvermogen tot 300 pk. Vissers die met groter motorvermogen werken, vangen sneller en meer vis dan collega’s die zich wel aan de regels houden.

Volgens de NOS komen controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maar weinig voor: gemiddeld nog geen vier per jaar sinds 2012. Maar een woordvoerder van het ministerie denkt niet dat de oplossing ligt in meer capaciteit bij de NVWA. Minister Schouten zal de komende tijd in Europees verband aandringen op een soort tachograaf voor vissers, die op afstand kan worden uitgelezen. Volgens de woordvoerder kampen andere landen ook met het probleem dat vissers de regels overtreden.

Directeur Pim Visser van de organisatie van kottervissers VisNed zei maandag dat hij met het ministerie en de NVWA in gesprek wil. „Rotte appels moeten snel uit de mand worden gehaald. Een gelijk speelveld voor alle vissers is in ons gezamenlijk belang en ook in het belang van de natuur.”

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond was maandagochtend niet voor een reactie bereikbaar.