Minister Schouten: Dier heeft plek in schepping

„Dieren hebben recht op een dierwaardig leven.” Die uitspraak deed minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag op het jubileumcongres van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Op het congres in Santpoort-Noord presenteerde de raad de resultaten van diverse onderzoeken. Zo deed het onderzoek onder haar eigen leden naar de belangrijkste conclusies van de afgelopen 25 jaar. Ook deelde het actiepunten voor de toekomst.

De RDA, een onafhankelijk adviesorgaan voor het kabinet, vindt dat er bij de omstandigheden voor productiedieren de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt. „Vleeskalveren en zeugen staan nu in groepen in de stal en melkkoeien worden inmiddels in loopstallen geplaatst.”

Het adviesorgaan nam ook proefdieren onder de loep. Onderzoeker Ynte Schukken: „Er zijn veel minder dierproeven dan 25 jaar geleden en binnen de wetgeving liggen mogelijkheden voor het gebruik van meer verschillende diersoorten. Ook is er een betere professionaliteit van mensen die met proefdieren werken.”

Toch ziet de RDA ook verbeterpunten. „Er moet een betere bescherming komen voor dieren die niet onder de Wet op de proefdieren vallen (bijvoorbeeld mensapen, GvB). Ook is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de verzorging van dieren.”

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt het belangrijk om te kijken naar de waarden die achter het debat liggen „omdat we dan pas kunnen beslissen hoe we met dieren omgaan.” „In mijn ogen hebben ze een plek in de schepping. We kunnen niet aan het dier-zijn voorbij gaan. Dieren hebben recht op een dierwaardig leven.”

Er is nog veel werk te doen, aldus onderzoeker Schukken. „We moeten de dialoog blijven aangaan om schurende onderwerpen op de agenda te zetten.” Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op de zorg van dieren in de natuur en op het aanpassen van DNA. „Daarbij moeten we aandacht houden voor de nuance.”

Ook Schouten wijst op het belang van de dialoog. „We moeten zorgen dat de werelden van bijvoorbeeld boeren en overheid niet uit elkaar lopen. Dat is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving.”

De minister sluit af met een oproep richting de RDA. „Ik heb voor de komende 25 jaar veel behoefte aan nuance, gezonde opinies en verstandige beslissingen. Daarom starten we als ministerie in het voorjaar ook met zogeheten gesprekstafels. Die zijn van cruciaal belang voor de discussie rond dieren.”