„Minister moet nu inzetten op krimp Schiphol”

Het kabinet moet zo snel mogelijk inzetten op verantwoorde krimp van de luchtvaart. Dat stellen Natuur & Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland na het geklapte overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Nu er geen gedragen advies uit de ORS komt, ligt de bal bij minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, vinden deze organisaties. Aangezien de regering zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs is groei van Schiphol geen optie, aldus de milieuorganisaties.

Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: „Duidelijk is dat als we binnen veilige klimaatgrenzen willen blijven, de CO2-uitstoot van de luchtvaart zo snel mogelijk substantieel naar beneden moet. De enige realistische optie daarvoor is gecontroleerde krimp.”

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: „ Groei van Schiphol zou helemaal niet nodig zijn als de vliegprijzen een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten.”

Sijas Akkerman, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en namens de milieubeweging deelnemer aan het ORS: „Het is logisch om een pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. Daarna kunnen we een nieuw model voor het meten van geluidshinder invoeren en ambitieuze klimaatafspraken maken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol niet verder kan groeien en - objectief vanuit klimaat bekeken - zelfs moet krimpen.”