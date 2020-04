Meer dan 10 miljoen werknemers in Frankrijk hebben zich aangemeld voor staatssteun bij tijdelijke werkloosheid. Dat laat de Franse minister van Arbeid Muriel Pénicaud weten aan de Franse zakenzender BFM Business.

„Op dit moment zijn 10,2 miljoen werknemers in de private sector tijdelijk werkloos. Dat is meer dan één op de twee werknemers en meer dan zes op de tien bedrijven”, zei de bewindsvrouw in het radio-interview.