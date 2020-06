Minister Koolmees geïrriteerd over uitstel pensioenstemming FNV

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken baalt flink dat het ledenparlement van de grootste vakbond FNV pas over twee weken stemt over herziening van het pensioenstelsel. „Natuurlijk ben ik wel geïrriteerd. Het is best frustrerend dat het nu gaat over procedures”, zegt de bewindsman vrijdag. „Het risico op vertraging is wel aanwezig nu”, zegt de bewindsman.

Het wordt lastig om de uitwerking van het pensioenakkoord nog voor de zomerstop van het parlement met de Tweede en Eerste Kamer te bespreken. „Die planning komt wel onder tijdsdruk te staan, maar hoeveel consequenties het precies heeft, heb ik geen inzicht in op dit moment”, zegt Koolmees.

Wel vindt hij het belangrijk dat de vakbond wel mee doet met de herziening van het pensioenstelsel. Opnieuw onderhandelen zit er niet meer in. „Dit is het pakket”, zegt hij over het akkoord dat hij vorige week met werkgeversorganisaties en vakbonden bereikte.