Minister in gesprek met NS over aanvullende steun

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat praten met de Nederlandse Spoorwegen (NS) over de aanvullende steun die het spoorbedrijf nodig zegt te hebben om ook volgend jaar de coronacrisis te kunnen weerstaan. „Daar zullen wij uiteraard met de NS over in gesprek gaan”, aldus de bewindsman.

Hoekstra wijst erop dat voor de NS en andere vervoerders eerder al een „fors steunpakket” is opgetuigd. „Juist omdat het zo belangrijk is dat die infrastructuur op poten blijft, omdat daar natuurlijk een heleboel mensen van afhankelijk zijn voor hun werk.” Door de coronamaatregelen vervoert de NS veel minder passagiers en is een groot deel van de omzet weggevallen.