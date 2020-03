Minister Hoekstra praat met banken over gevolgen coronavirus

Minister van Financiën Wopke Hoekstra spreekt donderdagochtend met de CEO’s van grote Nederlandse banken over de gevolgen van het coronavirus voor de financiële sector.

ING-CEO Ralph Hamers, Wiebe Draijer (Rabobank) en topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen bellen in, net als Volksbank-baas Maurice Oostendorp en Peter Blom van Triodos Bank. Daarnaast spreekt voorzitter Chris Buijink namens de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken.

Dinsdag kondigde De Nederlandsche Bank al maatregelen aan voor de financiële sector. Banken hoeven tijdelijk aan minder strenge kapitaaleisen te voldoen. DNB is constant in gesprek met de sector en spreekt de banken ook over de gevolgen van het nieuwe virus, benadrukte de centrale bank onlangs.