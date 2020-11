Minister Hoekstra ‘positief verrast’ door economisch herstel

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is „echt positief verrast” over de groeicijfers waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag mee naar buiten kwam. Het CBS meldde een groei van 7,7 procent in het derde kwartaal, na een dramatisch tweede kwartaal vanwege de coronamaatregelen. Volgens Hoekstra hebben de steunpakketten van het kabinet een belangrijke bijdrage geleverd aan het rappe herstel.

Wat huishoudens gemiddeld uitgeven aan bijvoorbeeld boodschappen en kleding is tussen juli en september „relatief goed op peil gebleven”, ziet de bewindsman. „Dat laat zien dat de hele forse noodpakketten die we naar buiten hebben gereden, wel echt effect hebben.”

Ook Wouter Koolmees, als minister van Sociale Zaken een van de architecten van die economische steunpakketten, is voorzichtig positief. „Het is een indrukwekkend herstel, maar we zijn er nog niet”, zegt de bewindsman. „Het tweede kwartaal was echt heel slecht, het derde was een stuk beter. Je ziet ook dat de arbeidsmarkt zich langzaam een beetje herstelt.”

De laatste drie maanden van het jaar zullen een economisch somberder beeld geven. „Eerste helft van dit kwartaal zal er veel minder uitzien dan de zomer, toen er weer heel uitgebreid werd gewinkeld, en mensen naar het strand gingen”, zegt Hoekstra. „Veel activiteit betekent ook veel omzet voor mensen met een eigen zaak.” Het sluiten van eet- en drinkgelegenheden en andere beperkingen in de ‘gedeeltelijke lockdown’ zijn nu eenmaal schadelijk voor de economie, somberen beide bewindsmannen.