Minister: elke dag duizend banen erbij

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dat is de boodschap die CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat donderdag uitdroegen. „Het is Valentijnsdag, de kleur van de dag is roze en je hebt een roze bril nodig om te zien dat de cijfers best mooi zijn”, aldus Van Mulligen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat de economie vorig jaar is gegroeid, maar wel iets langzamer dan in het jaar ervoor. Toch gaat het nog altijd beter dan in de landen om ons heen, zegt Van Mulligen. „Nederland heeft veel last gehad van de economische crisis, meer dan de buurlanden. Maar sinds het omslagpunt in 2013 is onze economie een stuk sterker gegroeid, in totaal ruim 10 procent.”

De groei kwam vorig jaar doordat Nederlanders geld uitgaven. Aan luxe spullen zoals auto’s en tablets bijvoorbeeld, en aan uitgaan. Bedrijven trekken de portemonnee voor leaseauto’s en machines. De bouw, de uitzendbranche en de industrie draaien goed. Wel gaat de export wat stroever.

Ook de werkgelegenheid groeit, vooral in de zakelijke dienstverlening, de handel, het vervoer, de horeca en de zorg. Het wordt krap op de arbeidsmarkt. Een jaar of vijf geleden waren er veertien vacatures voor elke honderd werklozen. Nu zijn dat er tachtig, meer dan voor het uitbreken van de crisis. „We zijn soms beduusd als er banen verdwijnen, maar iedere werkdag komen er ook duizend banen bij in Nederland. In 1974 en 2001 was de werkloosheid nog iets lager, dat zijn de twee records. We hebben ongeveer twintig kwartalen op rij groei en de staatsschuld gaat straks dalen naar onder de 50 procent. Dat is wel bijzonder”, zegt Wiebes.

Ondernemers zijn nog redelijk optimistisch over de toekomst, maar bij consumenten groeit de twijfel. „Het kan zijn dat mensen onzeker worden door berichten over brexit, handelsoorlogen en gele hesjes”, zegt Van Mulligen. Daar komen belastingmaatregelen van het kabinet bij. „Mensen maken zich meer zorgen over hun financiële situatie. Hun energierekening gaat bijvoorbeeld omhoog. Uiteindelijk denken we dat alle maatregelen een positief effect hebben op de koopkracht, maar de consument is wat sceptisch.”