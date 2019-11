Minister Bijleveld getuige in zaak Oad

Minister van Defensie Ank Bijleveld is opgeroepen als getuige in de zaak over de ondergang van reisorganisatie Oad in 2013. Ze moet in december vragen beantwoorden over haar tijd als toenmalig commissaris van de Koning in Overijssel, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving van RTV Oost.

De voormalige eigenaren, ondernemersfamilie Ter Haar, houden Rabobank verantwoordelijk voor het faillissement van het bedrijf uit Holten. Een medewerker van de bank zou over Oad contact hebben gehad met Bijleveld. Het uit 1924 stammende Oad werd in september 2013 failliet verklaard. Daardoor verloren circa 1600 mensen hun baan.

Een verklaring van Bijleveld zou mogelijk kunnen bijdragen aan het toewijzen van een schadevergoeding aan de familie Ter Haar. De verhoren van in totaal zes getuigen vinden plaats op 16 en 19 december. Bijleveld is als een van de eersten aan de beurt.