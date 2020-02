Minister biedt excuses aan voor PFAS-problemen

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft woensdag excuses gemaakt voor de chaos die is ontstaan na het afkondigen van strenge normen voor de chemische stoffen PFAS in de bodem.

„Wij hadden dingen beter kunnen doen. Ik ben bereid daar mijn excuses voor aan te bieden”, aldus Van Veldhoven tijdens een debat in de Tweede Kamer. De ruimte die is ontstaan door een eerste ingreep vorig jaar is „onvoldoende met de sector doorgesproken”, zegt Van Veldhoven, nadat PVV’er Roy van Aalst verontschuldigingen eiste.

Ook met provincies en waterschappen is niet genoeg gecommuniceerd. „Die onduidelijkheid heeft ervoor gezorgd dat dingen onnodig stil lagen. Ik ben graag bereid daar ruiterlijk sorry voor te zeggen.”

Die ruimte was er wel, benadrukt de bewindsvrouw, maar is niet altijd goed benut. Haar ministerie is volgens haar daarover te vaag geweest. De excuses betekenen volgens Van Veldhoven niet „dat daar een financiële compensatie tegenover moet staan.”

Bedrijven die op een faillissement afstevenen door gebrek aan werk, kunnen namelijk een krediet aanvragen bij het Rijk om de moeilijke periode door te komen, aldus Van Veldhoven. De zogeheten BMKB-regeling is al in januari verruimd, overigens ook voor bedrijven die kampen met stagnatie door de stikstofproblematiek.

De strenge normen voor PFAS werden toegepast omdat er geen regeling was voor de PFAS. De zorgplicht in de wet schrijft voor dat de grond waar bepaalde zorgwekkende stoffen in zitten waar nog geen normen voor zijn niet verder vervuild mag worden.

Toen bleek dat PFAS vrijwel overal in de bodem zit, werd het verplaatsen van grond juridisch heel moeilijk. Al zijn veel problemen inmiddels opgelost, zo’n een derde van de grondverzetters en baggeraars zit nog steeds met ladingen grond opgescheept. Ook worden zij geconfronteerd met hogere tarieven voor verwerking van de grond.

De bewindsvrouw benadrukte dat ze veel spreekt met bouwers, gemeenten en provincies. Ze onderzoekt momenteel of ze meer ruimte kan geven om grond met PFAS te storten in diepe plassen. Daarnaast werkt het ministerie aan definitieve regels. Die zijn naar verwachting eind 2020 gereed.