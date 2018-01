Minister benoemt gezant voor pulskorvissers

Een gezant moet de zaak van de door een Europees verbod bedreigde Nederlandse pulskorvissers gaan bepleiten. Minister Carola Schouten van Landbouw ziet wel heil in de benoeming van zo’n pleitbezorger, een idee van Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66).

„Ik kan me voorstellen dat we iemand verkennende gesprekken laten voeren op meerdere niveaus”, aldus Schouten. Ze vroeg de Kamer een kandidaat voor te dragen voor de post. Haast is volgens haar wel geboden, want de onderhandelingen over de vernieuwende Nederlandse vismethode naderen het einde en het ziet er voor Nederland niet goed uit.

„Het is dringend nodig om alles op alles te zetten om een diplomatiek charme-offensief te starten”, vindt De Groot. Oud-minister van Landbouw Cees Veerman, een CDA’er, lijkt hem een goede gezant voor de pulsvissers. Geurts opperde daarop beleefd een andere voormalige landbouwminister, Laurens-Jan Brinkhorst (D66).

Schouten zelf spreekt maandag haar Franse collega weer over de pulsvisserij. De Fransen voeren het verzet aan tegen de vismethode, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net ingedreven. Ze kregen al gedaan dat het Europees Parlement zich ertegen keerde.