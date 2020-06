Minder zorgen bij ondernemers over voortbestaan bedrijf

Meer ondernemers hebben vertrouwen in het voortbestaan van hun eigen bedrijf tijdens de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin mei onder bedrijven werd gehouden.

In vergelijking met april is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie nog zeker een jaar te bestaan sterk toegenomen. Dat geldt voor vrijwel iedere branche.

In de detailhandel is het optimisme het meest toegenomen. In april dacht 9 procent het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, in mei was dit aantal toegenomen tot 65 procent. Bij de IT-dienstverlening nam het percentage met 48 procentpunt toe en bij de schoonmaakbedrijven 46 procentpunt.

In de luchtvaart (2 procent), bij bedrijven in kansspelen en loterijen (6 procent) en in de reisbranche (10 procent) was in mei het vertrouwen in een voortbestaan van minstens een jaar het laagst.