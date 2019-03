Minder winst voor vleesbedrijf Vion

Vleesbedrijf Vion heeft in 2018 aanzienlijk minder winst gemaakt dan een jaar eerder. Het bedrijf wijt de winstval aan hogere afschrijvingskosten voor de eerder ingezette herstructurering en lagere belastingvoordelen. Ook de lage prijzen voor runderhuiden en de hoge varkensprijzen tijdens de warme droge zomer drukten het resultaat.

Onder de streep resteerde een winst van 10,2 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 21,8 miljoen euro. Vion zegt dat eerdere investeringen zich in 2018 uitbetaalden, maar dat was onvoldoende om de negatieve effecten van het uitzonderlijke zomerweer te compenseren.

De lagere verkoopprijzen waren duidelijke waarneembaar in de omzet van Vion. De opbrengsten vielen op jaarbasis met bijna 8 procent terug tot 4,7 miljard euro. Wel wist Vion de marges te verbeteren omdat inkoopprijzen van grond- en hulpstoffen ook lager uitvielen.

Vion verlaagde zijn schuld met circa 15 miljoen euro tot 35,1 miljoen euro. Verder beloofde de onderneming in totaal 4 miljoen euro aan dividend uit te zullen keren.