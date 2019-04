Minder winst voor uitvaartbedrijf Monuta

Uitvaartbedrijf Monuta heeft vorig jaar minder winst gemaakt. Het resultaat bij de Apeldoornse onderneming werd gedrukt door lagere resultaten op beleggingen. Die waren in het vergelijkbare jaar 2017 nog relatief hoog.

Onder de streep bleef een winst over van 17 miljoen euro, tegen 33 miljoen euro een jaar eerder. Monuta heeft in 2018 meer dan 14.000 uitvaarten en bijna 8000 crematies verzorgd. Wat opviel was dat mensen vaker dan in 2017 kozen voor natuurbegraven, in plaats van begraven op een reguliere begraafplaats.

Het bedrijf is ook een grote speler op het vlak van uitvaartverzekeringen. Eind vorig jaar waren meer dan 1,6 miljoen mensen bij Monuta verzekerd, waarvan meer dan 125.000 in Duitsland. Het aantal verzekeringsklanten groeide daarmee met 6 procent.