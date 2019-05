Minder winst voor Shell

De winst van olie- en gasconcern Shell is afgelopen kwartaal afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De onderneming haalde lagere marges op chemicaliën en raffinage en had er last van dat de olieprijzen lager lagen dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Daar stonden wel hogere prijzen voor gas en lng tegenover. Ook produceerde Shell iets minder olie en gas dan begin 2018.

In de oliewereld kijken kenners doorgaans naar de winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. Deze bedroeg 5,3 miljard dollar, waar een jaar terug nog 5,4 miljard dollar in de boeken ging. Analisten hadden op een nog lagere winst gerekend.

De gasdivisie en de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie deden het beter. Met de winning van olie en gas haalde Shell minder winst. Zonder eenmalige posten ging het daar ook crescendo. Die stuwden vorig jaar de winst bij die divisie.

Topman Ben van Beurden noemde de start van 2019 van Shell „sterk”, maar sprak ook van „uitdagende marktomstandigheden”. Van Beurden heeft er vertrouwen in dat Shell aan de eerder gestelde verwachtingen voor 2020 kan voldoen.