Minder winst BMW door tegenwind

Auto- en motorenbouwer BMW heeft afgelopen jaar minder winst geboekt. De Duitse onderneming had onder meer last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de invoering van strengere uitstootregels in Europa. Ook de brexit baart BMW zorgen.

De winst kwam uit op 7,2 miljard euro, een zesde lager dan de 8,7 miljard uit 2017. BMW leverde wel 1,1 procent meer auto’s af via zijn merken BMW, Mini en Rolls-Royce. De winstmarge ging echter flink omlaag ondanks kostenbesparingen en het introduceren van duurdere modellen met hogere marges. De omzet van BMW daalde ook licht. Die kwam uit op 97,5 miljard euro.

Om het tij te keren kondigt BMW verdere kostenbesparingen aan. Topman Harald Krüger verwacht in de komende maanden geen verbetering van de marktomstandigheden.