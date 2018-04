„Minder weerstand tegen bouwen in het groen”

De weerstand tegen het bouwen van huizen buiten de bebouwde kom neemt af. Een oplopend woningtekort is de voornaamste reden dat mensen ‘bouwen in het groen’ toelaatbaar vinden, stelt de Vereniging Eigen Huis in een volgens haar eigen representatief onderzoek.

Bijna de helft van de 666 ondervraagden (48 procent) vindt dat er ook buiten de bebouwde kom huizen mogen worden gebouwd, tegen 41 procent in 2016. Zeventien procent was uitgesproken tegen deze ontwikkeling

Voorstanders noemen de schaarse bouwgrond binnen steden en dorpen als argument voor een blik naar buiten. Ze verwachten ook dat huizen ‘in de wei’ goedkoper zullen zijn dan binnen de bouwde kom.

Woningbouw buiten de stads- of dorpsgrenzen is onderwerp van een fel debat. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken riep gemeenten vaker een schop in omliggende weidegrond te steken om het woningtekort terug te dringen. Plaatselijk overheden daar huiverig voor, omdat bang zijn dat groene voorzieningen verloren gaan.