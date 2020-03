‘Minder vraag naar bedrijfsruimte door virusuitbraak’

De markt voor bedrijfsruimte gaat waarschijnlijk ook last krijgen van de virusuitbraak. Volgens vastgoedadviseur Dynamis is deze sector zeer afhankelijk van de staat van de economie. Als de huidige coronacrisis leidt tot lagere economische groei of zelfs krimp, zal de vraag naar bijvoorbeeld kantooroppervlak naar verwachting direct onder druk komen te staan.

De firma herinnert zich de financiële crisis nog goed. Economische krimp leidde in 2009 al tot een sterk dalende vraag in de markt voor bedrijfsruimte. Het kostte vervolgens twee jaar van sterke groei om weer het niveau van 2008 te bereiken.

Recenter, in 2019, veroorzaakte de afzwakkende economische groei al een daling in de opname van bedrijfsruimte. Volgens Dynamis was vorig jaar sprake van een krimp met 5 procent. Daarmee is een einde gekomen aan drie jaar van aanhoudende groei. Ondanks de terugval was er nog wel sprake van een bijzonder hoog opnameniveau. Er werd vorig jaar zo’n 750.000 vierkante meter bedrijfsruimte meer in gebruik genomen dan gemiddeld in de afgelopen zeven jaar.