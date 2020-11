‘Minder vooroordelen rond werkloosheid door coronacrisis’

De vooroordelen rondom werkloosheid zijn door de coronacrisis afgenomen. Dat meldt netwerksite LinkedIn op basis van onderzoek onder ruim duizend Nederlanders die hun baan voor of na de uitbraak van het coronavirus verloren. Bijna twee op de drie respondenten gaven aan dat het een ontslag minder schandelijk is wanneer dat het gevolg is van de coronacrisis.

Ruim 70 procent van de ondervraagden vindt dat er wel een stigma verbonden is aan baanverlies wanneer corona geen rol speelt. Meer dan de helft van de respondenten heeft wel eens gelogen over het feit dat ze werkloos zijn. Ruim 10 procent hield het baanverlies zelfs geheim voor familie en vrienden. Daarvoor is schaamte een belangrijke reden.

Een derde van de ondervraagden keek neer op mensen zonder werk voordat ze zelf ontslagen werden. Daarvan vond meer dan een kwart werklozen lui.