Minder valse eurobiljetten in Nederland

In Nederland zijn vorig jaar 43.200 valse eurobiljetten aangetroffen, ruim 8 procent minder dan in 2016, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder heeft geen exacte verklaring voor de afname, maar zegt dat het zeker helpt dat winkeliers goed opletten, net als politie en justitie.

Vooral in de tweede helft van het jaar constateert DNB een daling van het aantal nepbiljetten. In de eerste jaarhelft werden nog ongeveer net zoveel vervalsingen onderschept als een jaar eerder. Wereldwijd werden afgelopen jaar 694.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat is juist 1,5 procent meer dan in 2016.

De kans om er eentje in de maag gesplitst te krijgen is overigens erg klein. Er zijn in totaal 21 miljard echte eurobiljetten in omloop. Vervalsingen zijn volgens DNB ook relatief makkelijk te herkennen, zeker de beter beveiligde biljetten die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.

Winkeliers beschikken over scanapparaten die valse biljetten eruit pikken. Consumenten kunnen gebruikmaken van een speciale app op hun smartphone. Zo’n check heeft vooral zin bij briefjes van 20 en 50 euro. Die twee coupures zijn samen Europabreed goed voor bijna negen op de tien vervalsingen.