Minder vacatures in eurozone in tweede kwartaal

Het aantal vacatures in de eurozone is in het tweede kwartaal van 2020 gedaald in vergelijking met een kwartaal eerder vanwege de coronacrisis. Daardoor waren bedrijven meer terughoudend met het aannemen van nieuw personeel.

Het percentage openstaande vacatures kwam uit op 1,6 procent van het totale werkaanbod tegen 1,9 procent in het voorgaande kwartaal, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In de dienstensector van het eurogebied stonden de meeste vacatures open met 1,7 procent van het totaal. In de industrie en de bouw ging het om 1,3 procent.

Eurostat maakte verder bekend dat de arbeidskosten per uur in de eurozone in het tweede kwartaal 4,2 procent hoger uitkwamen dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar stegen de arbeidskosten met 3,7 procent.