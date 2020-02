Minder uitstoot als grootste uitdaging voor wagenbouwer Bunk

In vijf jaar tijd is Bunk Carrosserie- en Wagenbouw qua omzet verdubbeld. Hoewel het werk alsmaar toeneemt, doet het bedrijf het al jaren met hetzelfde aantal werknemers. Hoe krijgt deze wagenbouwer uit Barendrecht dit voor elkaar?

Het is een komen en gaan van laad- en loswagens op het industrieterrein in Barendrecht. In het bedrijfspand daarentegen, oogt het een stuk rustiger.

Maar schijn bedriegt. Henk Bunk loopt zijn kantoortje binnen. „Het is goed druk”, zegt hij haast verzuchtend. Bedrijfshond Pelle veert op. De trouwe viervoeter heeft zelfs een heus LinkedIn-profiel. „Iedereen in dit bedrijf telt namelijk mee”, grapt Judith. Zij is de zus van Henk en samen met hun broer Jan –die niet bij het gesprek aanwezig is– runnen ze het bedrijf.

Het begon allemaal in 1969 toen de vader van het drietal aanhangwagens in een dijkpandje in Barendrecht ging maken. „Hij had wat hulp van opa Bunk en een tante met het leggen van de pandvloer en het verven van de spatborden, maar verder werkte hij alleen”, vertelt Henk. „Toen er drie neven bijkwamen, zijn ze begin jaren ’70 naar het industrieterrein verhuisd.”

Sinds die tijd heeft het bedrijf een hele groei doorgemaakt. Dat heeft vooral te maken met de veranderingen op de markt. Henk: „Vroeger had iedere tuinder zijn eigen aanhangwagen. Maar met de komst van transportbedrijven kwamen er ook andere vervoersmiddelen. Zo zijn we van lieverlee in de carrosseriebouw gerold.”

Groeispurt

En zo heeft het bedrijf zich inmiddels toegelegd op allerlei soorten vervoersoplossingen, zoals het opbouwen van bestelauto’s. We maken nu 450 eenheden op jaarbasis”, aldus Henk.

Door het overschot aan werk staat het 3300 vierkante meters tellende bedrijfsterrein zo goed als vol. „We groeien een beetje uit ons jasje”, zegt Henk met een glimlach. „Als we twee keer zoveel ruimte zouden hebben, zou dat ideaal zijn”, voegt Judith eraan toe. Zonder al teveel in zijn kaarten te laten kijken zegt Henk daarna dat er al aan een structurele oplossing wordt gewerkt. „Dus dat gaat heus goedkomen.”

Ondanks de groeispurt van de laatste jaren, zijn er geen extra medewerkers aangenomen. „Dat maakt ons uniek”, zegt Henk. „We redden het al jarenlang met dezelfde club.” Judith kan wel uitleggen hoe dit kan. „Door efficiënter te gaan werken, hebben we veel winst behaald.”

Zo is het logistieke proces in het pand veranderd. „Dat bevorderde de doorstroom van ons werkproces”, vertelt Henk. „Ook hebben we eigen chauffeurs in dienst. Zo zijn we niet afhankelijk van een derde partij voor ons transport.”

Dat „de club” al jarenlang dezelfde samenstelling heeft, heeft volgens Judith eveneens bijgedragen aan de groei. „Als het een komen en gaan van personeel zou zijn, wordt het toch moeilijk om constant te presteren.”

Wat de toekomst betreft is er in de carrosseriebranche nog veel onzeker. „Maar wat ik wél weet”, zegt Henk, „is dat we voor de grootste uitdaging in onze carrière staan”. „Er komen steeds striktere eisen voor de uitstoot van voertuigen. Dat kan als uiterste consequentie hebben dat producten die we altijd hebben geproduceerd, ineens niet meer gemaakt kunnen worden. Of er moet flink aan het gewicht of de afmetingen worden gesleuteld. Maar goed, de tijd zal het leren.”

Elektrisch

Judith denk dat de manier van vervoeren in de toekomst ingrijpend gaat veranderen. „Het groottransport mag straks alleen nog maar op de snelwegen rijden. Via een aan de stadsrand gelegen distributiecentrum zal een kleiner voertuig de vracht naar het eindadres brengen. En wellicht zullen die kleinere voertuigen tegen die tijd ook allemaal wel elektrisch zijn.”

Het bedrijf zal in deze ontwikkelingen mee moeten gaan om niet achterop te raken. Henk: „We moeten zelf natuurlijk nog een tijdje mee, maar er staat nog een generatie te trappelen om aan de slag te gaan. Ik heb vier kinderen die of al in de zaak zitten of er nog in willen stappen.” Judith: „Maar dat je weet dat er weer een andere generatie klaarstaat, geeft juist een extra boost.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Bunk Wagenbouw

Waar: Barendrecht

Activiteit: Carrosseriebouw

Sinds: 1969

Aantal werknemers: 15

Omzet: 7 miljoen