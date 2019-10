Minder suiker prikkelt omzet Coca-Cola

Coca-Cola blijft profiteren van zijn strategie om meer frisdranken met minder suiker te verkopen, zoals de suikervrije variant Coca-Cola Zero. Dat zorgde in het derde kwartaal andermaal voor hogere opbrengsten voor het Amerikaanse frisdrankbedrijf. Ook buiten de eigen landsgrenzen deed Coca-Cola goede zaken.

De omzet over de afgelopen drie maanden van Coca-Cola steeg met 8 procent tot 9,5 miljard dollar. Qua volumes was sprake van een groei met 2 procent. Op eigen kracht, dus zonder het effect van onder meer wisselkoersen, boekte Coca-Cola een omzetgroei van 5 procent. Dat was meer dan de ruim 4 procent groei die in doorsnee werd voorzien.

In de Verenigde Staten verdubbelde alleen al de omzet van Coca-Cola Zero op jaarbasis. De frisdrankmaker heeft zijn strategie afgestemd op de steeds grotere vraag naar gezondere drankjes. Coca-Cola is door de goede resultaten iets positiever over de operationele winst voor dit jaar.