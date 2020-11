Minder ritjes bij Uber, maar wel veel meer maaltijdbezorging

Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber Technologies heeft in het derde kwartaal een lagere omzet behaald. Door de coronacrisis waren er fors minder taxiritten, maar de bezorgtak groeide wel erg hard omdat veel meer maaltijden aan huis werden bezorgd, net als boodschappen.

De netto-omzet, dus zonder het geld dat naar taxichauffeurs en bezorgers gaat, daalde met 18 procent tot 3,1 miljard dollar op jaarbasis. De waarde van alle boekingen bij het Amerikaanse bedrijf zakte met 10 procent tot 14,7 miljard dollar. Bij de taxidienst was hier sprake van een krimp met 50 procent, maar bij de bezorgtak met Uber Eats was juist een stijging van 135 procent te zien. Die divisie is nu goed voor het merendeel van de boekingen. Eerder dit jaar nam Uber nog de maaltijdbezorger Postmates over voor 2,7 miljard dollar.

Er ging een nettoverlies van 1,1 miljard dollar de boeken in, wat iets minder is dan vorig jaar. Dat verlies hangt onder meer samen met op aandelen gebaseerde compensatie en hoge kosten voor bijvoorbeeld marketing en ontwikkeling. Ook moest Uber geld uittrekken voor veiligheidsmaatregelen tegen corona.