‘Minder optimisme werkgelegenheid transport’

Werkgevers in de transportsector verwachten in het eerste kwartaal van 2020 minder werknemers aan te nemen, onder meer vanwege de onzekerheid rond de brexit. Dat meldt uitzender Manpower.

„De transportsector heeft te kampen met een groeiend aantal onzekerheden zoals de brexit, oplopende internationale spanningen en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Uit onze cijfers blijkt dat dit van negatieve invloed is op de werkgelegenheidsverwachting in de transportsector”, aldus Jeroen Zwinkels, algemeen directeur Manpower Nederland.

Werkgevers in de sectoren Mijnbouw & Delfstofwinning, Bouw en Productie zijn het meest optimistisch over de werkgelegenheid. Verder verbeterde het sentiment in de financiële sector.