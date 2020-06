Minder ontslagen bij Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein

Bij de bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede vallen minder ontslagen dan aangekondigd in maart. Dat schrijft de directie van het bedrijf in een interne memo aan de medewerkers. Na onderhandelingen met de ondernemingsraad is de beoogde banenreductie teruggebracht van 750 tot 686 of mogelijk nog lager. Het massaontslag, dat meer dan de helft van het fabriekspersoneel treft, wordt tijdens de komende twee jaar doorgevoerd.

De ingreep is volgens het bedrijf nodig omdat er verlies wordt geleden op het merendeel van de banden die in Enschede wordt gemaakt. Om dat te verhelpen wil de directie van het Indiase moederbedrijf dat de Enschedese fabriek zich meer gaat specialiseren. Door de productie meer te richten op banden voor onder meer landbouwvoertuigen zou de winstmarge kunnen worden opgeschroefd.

De directie belooft verder de productie van 500.000 autobanden voor de komende vijf jaar in Enschede te houden. Dat was een van de eisen van de werknemers. Aan tal van andere wensen van het personeel wordt niet voldaan, omdat de fabriek daarmee verliesgevend blijft, aldus het bestuur.

Naar verluidt stevent Apollo Vredestein snel op een faillissement af als de voorgenomen stappen vertraging oplopen. De directie benadrukt aan het personeel dat „de factor tijd de grootste vijand” is.