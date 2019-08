Minder omzet voor sieradenbedrijf Pandora

Sieradenbedrijf Pandora heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal opnieuw zien dalen. De Deense onderneming, onder andere bekend van bedelarmbandjes, zit al langer in zwaar weer door een teruggelopen vraag naar zijn sieraden. Maatregelen om het lek boven te krijgen, zorgden voor hogere kosten.

Pandora kampt onder meer in China met problemen. Ook zwakte in de Amerikaanse winkelstraten speelde de onderneming parten. Inmiddels is Pandora bezig met een grootschalig marktonderzoek, om weer relevant te worden voor liefhebbers van sieraden.

De omzet liep terug tot een kleine 4,7 miljard Deense kroon (630,3 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog ruim 4,8 miljard kroon. Op vergelijkbare basis liepen de verkopen met een tiende terug. De nettowinst daalde tot 526 miljoen kroon, tegenover 1 miljard kroon in dezelfde periode vorig jaar.

De reorganisatiekosten bestonden het voorbije kwartaal vooral uit ontslagvergoedingen. In mei kondigde Pandora 1200 ontslagen in Thailand aan. Voor de komende kwartalen rekent Pandora op nog eens 500 miljoen kroon aan extra reorganisatiekosten.